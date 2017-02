O fetita de 1,4 ani, din Constanta, a murit dupa ce un dulap s-a prabit peste ea. Cum s-a petrecut tragedia

O fetita in varsta de un an si patru luni din judetul Constanta a murit, duminica dimineata, dupa ce un dulap din plastic s-ar fi prabusit peste ea in timp ce era in pat.

