VIDEO Răzvan Marin a jucat o jumătate de oră pentru Standard, în partida cu Gent

14:27

Nicolae Stanciu nu pune la îndoială numele sau existența echipei pentru care a jucat în România și de la care a plecat la Anderlecht pentru aproape 10 milioane de euro. "Eu zic că pentru Steaua am jucat. Pentru Steaua am obținut performanțe, am câștigat titluri, am jucat în cupele europene. Acele bucurii nu ni le poate lua nimeni, nici nouă, nici fanilor. Am jucat și cu stema veche, și cu cea nouă pe piept. ...