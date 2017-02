Fondatorul Tesla, Elon Musk: Oamenii trebuie să devină cyborgi

17:47

Primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu (PNL), a scris pe Facebook un mesaj in care explica faptul ca doar doua apartamente au fost vandute in primul sau mandat de edil, in baza Legii 112/1995. Robu a postat si fotografii cu locuintele despre care vorbeste, potrivit News.ro. ”Este strigator la cer ce mi se intampla! Doua apartamente s-au vandut cu mine ca primar cu suspiciune de nerespectare a cerintei Legii 112/1995 de detinere de catre cumparatori a calitatii de chirias inaintea datei de 25.01.1996, nerespectare care, daca se confirma, nu imi apartine, ci apartine aparatului de specialitate al primariei. Iata-le, sunt cel din dreapta, respectiv cel din stanga din cladirea din fundul curtii! Nu este strigator la cer sa se vorbeasca despre mine «la gramada» pentru «vanzarea frauduloasa a 1.000 locuinte catre persoane influente, cu cauzarea unui prejudiciu de 40 milioane euro»?! Oameni buni, eu sunt corect si cinstit 100%, nu 99.99(9)%!”, a scris Nicolae Robu. Edilul a scris si un comentariu la postarea sa in care spune ca nu are nimic de reprosat DNA, ci legii pe care o considera ”proasta”. Robu spune ca in astfel de cazuri nu sefii institutiilor ar trebui trasi la raspundere, ci aparatul de specialitate. ”Eu nu reprosez nimic DNA-ului, eu reprosez legii proaste, care duce raspunderea la primar, presedinte de consiliu judetean, ministru, etc., cand, de fapt, raspunderea ar trebui sa revina aparatelor de specialitate ale institutiilor respective, care pentru asta exista si sunt platite. Ocupantii functiilor la varf ar trebui sa fie responsabili doar cand dau dispozitii / pun presiune intr-un fel sau altul sa se incalce legea, nicidecum cand semneaza cu buna-credinta avand din partea aparatelor de specialitate o multime de avize de fezabilitate, oportunitate si, bineinteles, legalitate”, a mai scris Robu. Nicolae Robu a sustinut, sambata si o conferinta de presa la sediul Primariei Timisoara in care a explicat ca atunci cand a semnat vanzarea celor doua case s-a asigurat ca totul este legal, iar cei din apartul de specialitate l-au asigurat de legalitatea actului. ”Legea e aberanta pentru ca indiferent cine greseste il considera responsabil pe cel din varful institutiei. Unde s-a mai pomenit asa ceva? Atunci pentru ce exista intregul aparat, daca nu are raspundere si aceasta iti revine tie in varful institutiei. Si, presupunand ca a gresit aparatul de specialitate si nu au fost indeplinite conditiile, eu ca primar nu am gresit. Mai mult, am cerut aparatului de specialitate sa-mi spuna, dupa ce s-au semnat contractele cu aviz de legalitate, am cerut sa mi se spuna daca sunt legale vanzarile. Si raspunsul a fost ca a fost totul legal”, a spus primarul Nicolae Robu. Primarul municipiului Timisoara a reamintit ca in urma cu patru ani, s-a cerut Parchetului si Politiei sa investigheze felul in care au fost vandute locuinte din patrimoniul orasului. Inspectorii Corpului de control al premierului au fost de doua ori la Primaria Timisoara. ”Eu consider ca DNA a facut un lucru firesc si legitim. Pana la urma, in 2013 am cerut Parchetului si Politiei sa investigheze toate transferurile din proprietatea statului sau municipiului in proprietati private. Am cerut sa se faca lumina, pentru ca si eu ca cetatean am fost indignat cand am vazut cum se duce pe apa sambetei tot ce s-a agonisit, in folosul unora care de care mai smecheri. Cine a obtinut fraudulos acele avutii trebuie sa dea socoteala. Cum ar fi sa fiu eu nemultumit ca se investigheaza?”, a mai spus Nicolae Robu. Actualul primar al Timisoarei, Nicolae Robu, si fostul edil al orasului Gheorghe Ciuhandu sunt urmariti penal pentru abuz in serviciu in cazul vanzarii a 967 de imobile, prejudiciul adus statului fiind de 40 de milioane de euro, anunta Directia Nationala Anticoruptie. Alaturi de fostul si de actualul primar al Timisoarei mai sunt urmariti penal, tot pentru abuz in serviciu, viceprimarul Dan Diaconu, fostul viceprimar Traian Stoia si fostul director in Primaria Timisoarei Martin Staia.