Dragnea, despre noul ministru al Justiției: Îl vom decide miercuri în ședința coaliției

Liță Dumitru le pune tălpi celor de la CSA Steaua: "Îmi pare rău că am jucat la Steaua. Îndemn pe toată lumea să nu joace acolo". Fostul mare mijlocaș, care are 8 ani din carieră petrecuți în Ghencea, are o mare supărare. „Îmi pare foarte rău că am jucat la Steaua! Aş îndemna toată lumea […]