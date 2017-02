Explozie la Bogota. Un polițist a murit, 31 de civili răniți | FOTO

22:17

Lobonț apare doar în poze la AS Roma! Nu joacă, dar ”Pisica” este peste tot! Portarul român, în vârstă de 39 de ani, apare într-o fotografie postată pe contul de Twitter de Alessandro Florenzi. În etapa a 25-a din Serie A, AS Roma a dezmembrat-o, astăzi după-amiază, pe AC Torino, scor 4-1, și ocupă locul 2 […] Post-ul Lobonț apare doar în poze la AS Roma! Nu joacă, dar ”Pisica” este peste tot! VIDEO apare prima dată în Libertatea.ro.