Carmen Dan este audiată la DNA, în dosarul OUG 13

08:57

Selecționata Vestului a câștigat meciul vedetelor campionatului profesionist nord-american de baschet (NBA), All Star Game 2017, scor 192-182, contra reprezentativei Estului, duminică seara la New Orleans, la capătul unui joc care nu s-a ridicat însă la nivelul așteptărilor. Cel mai bun jucător al întâlnirii a fost desemnat Anthony Davis, starul echipei New Orleans Pelicans, care […]