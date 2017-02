Înmormântarea lui Ciprian Melinte are loc la Huși. Afaceristul, care s-a sinucis, a lăsat un bilet de adio

11:07

Dragnea, mesaj pentru primarii PSD. Liderul PSD a declarat într-o dezbatere la care au participat primarii PSD de comune că ”trebuie clarificată legislația, fiecare să știe ce are voie să facă și ce nu are voie să facă, și astfel să apară distincția între legalitate și oportunitate. ”Prea multe instituții își dau părerea pe oportunitate, […] Post-ul Dragnea, mesaj pentru primarii PSD: Trebuie clarificată legislația, fiecare vrea să știe ce are voie și ce nu are voie să facă apare prima dată în Libertatea.ro.