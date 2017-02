Ponturi Pariori.ro 20.2.2017: Liga 1, Danemarca și Anglia 2

11:08

Echipa Vestului a câştigat All Star Game- ul NBA pentru a treia oară consecutiv, după ce a învins formaţia Estului, scor 192-182. Meciul s-a disputat la New Orleans, iar fanii au avut parte de un spectacol incredibil. MVP-ul partidei a fost Anthony Davis, pivotul celor de la New Orleans Pelicans. Acesta a reușit 52 de puncte pentru echipa Vestului, stabilind un nou record și depășind performanța lui Wilt Chamberlain, care reușea 42 de puncte în 1962. ...