Investigatie fara precedent pe piata carburantilor. Concurenta vrea sa afle de ce preturile fara taxe din Romania au depasit media UE, in ultimele luni

Ordonanta de Urgenta 2/2017, care a stabilit ca studentii vor putea calatori gratuit cu trenul in orice directie si ori de cate ori doresc incepand de la 1 februarie, ar putea sa fie in curand modificata. Actul este in prezent in lucru in comisiile permanente ale Senatului, unde s-au propus 2 modificari substantiale.