Tariceanu, despre respingerea OUG 13: "Romania e o parodie de stat de drept. Au venit pana si cainii sa protesteze"

Tariceanu a declarat in plenul in care se dezbate legea de respingere a OUG 13, ca Romania a ajuns o parodie de stat de drept, in care a fost forfota din cauza OUG 13, protestand chiar si cainii, iar PSD a vrut sa faca bine abrogand ordonanta.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de StirileProtv.ro