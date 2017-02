VIDEO / A început bătălia pentru vizele de flotant. Părinții și elevii se luptă pentru un loc la cele mai bune școli

19:37

Vitaly Churkin, ambasadorul Rusiei la ONU, a murit cu o zi înainte să împlinească 65 de ani, anunță agenția Interfax. Vitaly Churkin a murit subit, la New York, transmite Reuters. Anunțul morții ambasadorului a fost făcut în timpul unei ședințe la sediul ONU.