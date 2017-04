Suspendat cu Pandurii, Leo Grozavu a stat tot meciul cu căștile în urechi și a dirijat echipa » Reacția secundului la finalul meciului

22:47

Cătălin Golofca susține că lipsa șansei a făcut ca FC Botoșani să fie egalată la ultima fază a meciului cu Pandurii (1-1), dar spune că în astfel de faze stă frumusețea fotbalului. "Am ratat și eu la 1-0 cu portarul, îmi pare rău. A lipsit șansa pe final, se întâmplă, de asta e fotbalul frumos. Am fost puțin obosiți, dar am intrat pe teren motivați să câștigăm jocul", a spus Golofca după meci, la Look TV. ...