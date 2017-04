Un tânăr român se căsătorește cu un preot de 78 de ani! Poveste de dragoste halucinantă la Rai da' Buni

20:27

Berbec: Uneori, cele mai bune solutii nu vin din directia cu care esti obisnuit, ci din diverse alte unghiuri. Ca atare nu te incapatana sa mergi doar pe calea deja cunoscuta. Taur: Probleme cu banii zici? Nici vorba, deci scoate din vocabular sau din gand cuvinte precum saracie, datorii, griji materiale. N-au ce cauta in mintea ta. Gemeni: Spune stop si porneste de maine intr-o alta directie . Accepta ca exista si alte unghiuri de vedere pe langa al tau. Poate fi ca o renastere, ca o perspectiva complet noua, intr-o lumina care iti convine de minune. Rac: Nu-ti propune succese imediate sau proiecte care par simple, ci ai curaj sa tintesti pana departe. Chiar daca evolutia va fi ceva mai lenta si deloc usoara, merita sa faci acest pas, pentru ca va fi un succes deplin. Leu: Nu te lasa atras in discutii cu tenta religioasa, pentru ca, la urma urmei, fiecare crede in cine vrea si cum stie el mai bine. Nimeni nu poate sa-ti spuna tie ca e bine sau e rau, ce e pacat si ce nu. Fecioara: Erai convins ca nu se mai poate face nimic intr-un plan care sta pe loc de la o vreme, dar ai parte de o surpriza. Apare o solutie salvatoare care da un nou sens acelui plan blocat si iti da si chef sa te apuci din nou de treaba. Balanta: Abordezi o atitudine oarecum nepasatoare la problemele altora, de parca nu ai avea nicio legatura cu acestea. Poate nu e rau sa ramai detasat fata de ce se petrece in jurul tau, mai ales daca planeaza o atmosfera sumbra care de obicei te afecteaza. Scorpion: Pentru a ajunge la roadele pe care le visezi ti se cere o investitie masiva de energie, de ambitie, de rabdare. Le detii pe toate deci merita sa le focalizezi pe toate in acelasi sens, deoarece reusita va fi deplina. Sagetator: Iesi in lumea larga, in medii cat mai aglomerate si mai populate, pentru ca cele mai bune lucruri acolo se intampla. Te poti astepta la adevarate miracole. Capricorn: Ai tendinta de a-ti lua pe umeri toate grijile universului, poveri care nu-ti apartin. Nu asa poti fi de ajutor celor care chiar trec prin astfel de situatii, ci trebuie sa le ridici moralul. Varsator: Visele tale cele mai mari sunt realizabile, dar pana vei ajunge la ele mai e cale lunga. Trebuie sa-ti pui mai mult in valoare calitatile legate de rabdare si prudenta in evolutia lenta. Ar fi bine sa-ti unesti fortele cu persoane cu interese similare. Pesti: Tu esti, de felul tau, ceva mai prudent si nu te aventurezi intr-un proiect nou fara masuri de precautie si o organizare atenta in prealabil. Totusi, cineva te stimuleaza sa te implici mai mult, deci merita sa lasi la o parte suspiciunile sau teama de esec.