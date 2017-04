Fotograful care vrea să realizeze clădiri ce să arate bine şi după ce sunt abandonate

16:47

Grupul Bio-Medica International, din care face parte reţeaua de clinici dermato-venerologice Bioderm, reţeaua de clinici medicale Bio-Medica şi centrul de vârstnici One to One Nursing Home, deschide un spital de dermatologie-venerologie de zi, în Pipera. Noul spital este funcţional începând cu 1 aprilie şi se află în contract cu Casa de asigurări de sănătate.