Gina Pistol, sărutată de un bărbat după despărţirea de Alina Cocoş! Fotografie incendiară

Nu a mai mancat si nu a mai baut nimic timp de o saptamana pentru ca voia sa arate perfect Doar cateva ore o mai despartea de moarte pe o adolescenta in varsta de 17 ani care ajunsese in pragul anorexiei. Tanara refuza sa puna si un strop de apa in gura si se lupta cu anorexia din cauza colegilor ei de scoala.