Știința Baia Mare învinge pe Steaua și relansează lupta din SuperLiga CEC Bank

23:07

Contestația la decizia de pensionare nu are un termen-limită de rezolvare? În octombrie 2016, am depus dosarul de pensionare, iar în decembrie 2016 am primit decizia. După peste 30 de ani de muncă (arhitect și profesor) mi s-a stabilit o pensie de doar 647 de lei. Nemulțumită, am făcut contestație, în termenul legal. Dar, nici […] Post-ul LIBERTATEA TE AJUTĂ: În cât timp se rezolvă contestația la decizia de pensionare? apare prima dată în Libertatea.ro.