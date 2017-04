Sfâşietor! Ce a apărut pe pagina de Facebook a tatălui lui Dor Geta Popescu, fetiţa minune a alpinismului, care a murit în avalanşă

10:57

Marian Drăgulescu nu se poate bucura pe deplin de faptul că a cucerit medalia de aur la sol, la Campionatele Europene de la Cluj. Asta deoarece Beatrice, fiica pe care o are cu Larisa Drăgulescu, a fost dusă de urgenţă la spital. Micuţa are probleme grave la urechea la care a fost operată în urmă cu un an.