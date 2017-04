Fed Cup. Bianca Vanessa Andreescu, 16 ani, a bătut-o pe Iaroslava Șvedova, sfert-finalistă la Wimbledon 2016, și a calificat Canada! Ce jucătoare a pierdut România!

18:57

Pacienţii cu hepatită cronică virală C vor putea beneficia de tratament fără interferon începând din mai. Anunțul a fost făcut duminică de ministrul Sănătății, Florian Bodog, pe pagina de Facebook. "Noua etapă de tratament pentru hepatita cronică virală C vizează: 9.700 de pacienţi cu fibroză F3 şi F4 (ciroză compensată), cu fibroză F2 asociată cu […]