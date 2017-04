Mama lui Andy Murray, reacție ironică după ce Ilie Năstase a vrut să le trimită flori jucătoarelor britanice: "Știu exact unde aș planta acele flori"

21:47

Laurențiu Reghecampf a dezvăluit că nu a luat măsuri speciale după ce Alibec a avut o ieșire nervoasă în meciul cu CFR Cluj, însă consideră că atacantul de 26 de ani încă mai are multe lucruri de învățat. "Nu am făcut nimic în plus, am spus doar că o să urmăresc foarte atent ce face la antrenamente toată săptămâna. Denis a avut o reacție normală, și-a cerut scuze, a plătit o amendă față de cabină. ...