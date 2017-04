Claudia Pătrășcanu a plâns la botezul băiețelului ei. “Știam ce va urma să se întâmple”

12:47

Iata ce va rezerva astrele in plan amoros in saptamana 24-30 aprilie 2017. Berbec O perioada excelenta pentru relaxare si distractie impreuna cu partenerul de cuplu. Dupa o perioada destul de mare in care gandul ti-a stat numai la munca, a venit momentul si pentru dragoste si romantism. Taur Pot aparea probleme de comunicare cu […] Post-ul Horoscopul sexual al săptămânii 24-30 aprilie apare prima dată în Libertatea.ro.