Peste 25.000 de locuinte sunt in constructie in principalele orase din Romania. Sibiul a inregistrat cea mai mare crestere, ca urmare a dezvoltarii industriale a zonei

Peste 25.000 de locuinte se afla in acest moment in constructie in Bucuresti, Cluj-Napoca, Sibiu, Brasov, Constanta, Iasi si Timisoara si ar putea fi livrate in acest an daca dezvoltatorii isi vor respecta termenul de finalizare, potrivit unui raport publicat luni de compania de consultanta imobiliara Coldwell Banker Romania.

