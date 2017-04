Macron vs Le Pen în turul doi al alegerilor prezidențiale | Franța ”în marș” spre Europa după scrutinul de duminică: Macron vs Le Pen în turul 2

Macron vs Le Pen în turul doi al alegerilor prezidențiale din Franța. Emmanuel Macron a câștigat primul tur, fiind urmat de Marine Le Pen, cea care îi va fi adversară în turul secund de pe 7 mai. Analiștii consideră votul francezilor de duminică drept o orientare clară spre Uniunea Europeană, mai ales că toate sondajele […] Post-ul Macron vs Le Pen în turul doi al alegerilor prezidențiale | Franța ”în marș” spre Europa după scrutinul de duminică: Macron vs Le Pen în turul 2 apare prima dată în Libertatea.ro.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Libertatea