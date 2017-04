VIDEO ASA, doar remiză la debutul lui Ionel Ganea » Ieşenii termină neînvinşi turul din play-out

18:57

Un invitat special și-a făcut apariția la antrenamentul de ieri al celor de la FCSB. E vorba de portarul român Tudorel Mihăilescu, cel despre care a scris în trecut și publicația americană The New York Times. Goalkeeperul are o poveste incredibilă: s-a născut cu cordonul ombilical înfășurat în jurul mâinii stângi și a rămas cu brațul atrofiat. Chiar și așa, el n-a renunțat la visul de a juca fotbal. ...