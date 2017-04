Puya s-a supărat pe Cabral. Nu i-a picat bine o replică a prezentatorului. “Hai, lasă supărarea”

18:47

Anul acesta multe perechi celebre si-au anuntat oficializarea relatiilor si se pregatesc de nunta. Burak Ozcivit a cerut-o in casatorie pe frumoasa Fahriye Evcen, in luna martie, chiar de ziua de nastere a actorului. Cei doi indragostiti au plecat intr-o discretie totala in Germania, in Solingen, la parintii actritei pentru a le cere mana iubitei […] Post-ul Cuplul momentului in Turcia a facut anuntul mult asteptat! Ce veste au dat BURAK OZCIVIT si FAHRIYE EVCEN apare prima dată în Libertatea.ro.