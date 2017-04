Stau fără curent, dar ar putea plăti facturi mai mari la energie

05:47

Idei de afaceri mici: afacere cu broderii si imprimeuri Pentru Daniela Tila, o jurista care a lucrat in mediul corporatist, venirea pe lume a copiilor sai a insemnat si reorientarea carierei catre antreprenoriat. A pornit ca un hobby – coaserea si broderia motivelor traditionale – dar ulterior s-a transformat intr-o afacere care vinde cadouri si articole vestimentare cu motive traditionale si texte inspirate din folclor. In momentul in care punea bazele a ceea ce mai tarziu avea sa devina oafacere nu se gandea la evolutia acesteia, ci isi ocupa timpul cu o activitate care o relaxa si ii placea foarte mult: sa brodeze manual motive traditionale, texte inedite, de inspiratie folclorica. Idei de afaceri mici: afacere cu perne decorative Pentru Carmen Todorut, un astfel de business a luat nastere dupa ce nu a gasit anumite produse pe piata si s-a gandit sa le realizeze singura. A dezvoltat apoi o gama de accesorii care incurajeaza cititul si in doi ani a renuntat la job-ul full time pentru a se dedica acestei pasiuni care ii genereaza astazi vanzari de aproximativ 2.000 de euro. Poate parea pueril, perne confectionate manual, dar pe o piata din ce in mai sofisticata, in care cererea pentru produse handmade este in crestere, Carmen a atins o nisa cu potential urias de dezvoltare. Totusi, dupa ce a realizat mai multe produse si le-a pus la vanzare pe platforma online Breslo, lucruri nu s-au miscat in directia dorita, iar pernele decorative nu s-au vandut. "Intr-o dimineata m-am trezit cu ideea de a face buzunar la perna, dar arata anost. Ce ar fi daca ar contine un mesaj si ar fi folosit pentru carti? Am scris mesajul, trebuia sa fie scris de mana. Am confectionat sablonul si am cusut prima perna. Am facut o poza si am postat-o pe Facebook. Reactiile favorabile m-au incurajat. Dupa cateva zile am luat perna si m-am dus cu ea la o librarie. Le-a placut ideea si mi-au comandat zece bucati. S-au vandut repede si de atunci se tot vand", povestete Carmen.