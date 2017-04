FOTO Dovada că FCSB a scăpat printre degete două puncte URIAȘE! Notele meciului spun totul

20:27

Deşi echipa sa a terminat turul play-out-ului neînvinsă, Eugen Neagoe, antrenorul lui CSM Poli Iaşi, s-a arătat dezamăgit de egalul obţinut de ieşeni în meciul cu ASA Târgu Mureş, scor 0-0. "Ştiam că va fi un joc dificil, am spus-o înainte de meci. S-a adeverit acest lucru. E bine că am rămas neînvinşi, avem opt meciuri fără înfrângere. Am avut ocazii mari de a marca, dar ne-am precipitat, trebuia să fim mai inspiraţi. ...