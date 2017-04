Premier League și-a desemnat cel mai bun jucător » David Beckham, premiat pentru întreaga carieră

11:57

FCSB și Viitorul au terminat luni la egalitate, 1-1, și continuă lupta pentru câștigarea campionatului. Matematic, Dinamo și CFR Cluj au și ele șanse de a câștiga titlul, dar sunt la 5 puncte de lider, iar șansele sunt mici. Echipa roș-albastră are 38 de puncte, cu 3 puncte în plus față de Viitorul, iar echipa lui Hagi are nevoie de ajutorul celorlalte formații pentru a putea câștiga campionatul. ...