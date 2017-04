Parlamentul a aprobat programul Start-up Nation pentru sprijinirea IMM-urilor

12:27

Piaţa de outsourcing a crescut an de an cu cel puţin două cifre în ultima perioadă, iar domeniul angajează zeci de mii de români. Ţara noastră se află în vizorul firmelor internaţionale care caută să-şi externalizeze serviciile. Stefanini este unul dintre jucătorii importanţi în domeniu, fondatorul acesteia dezvăluind în cadrul unei întâlniri cu presa cum vede piaţa din România şi ce planuri de afaceri are pe plan local şi nu numai.