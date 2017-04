Un thailandez a ucis un bebelus, dupa care si-a luat viata, live pe Facebook

Un thailandez a ucis un bebelus in varsta de 17 luni si dupa aceea s-a sinucis, in direct pe Facebook Live, a anuntat marti politia, la cateva zile dupa difuzarea pe reteaua de socializare a unei crime in Statele Unite, relateaza AFP.

