Primele imagini de la petrecerea de nuntă a lui Nicolae Guţă

14:17

Nu cred că există cineva care să nu fi fredonat măcar o dată melodia „I Will Always Love You" interpretată de una dintre cele mai bune voci feminine din toate timpurile, regretata Whitney Houston. Piesele ei au făcut înconjurul lumii, au cucerit generaţii după generaţii, iar interpretarea hit-ului făcută de puştiul din materialul următor demonstrează că legendele muzicii nu pier niciodată