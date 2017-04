EXCLUSIV / Proxeneții-spioni. Ca să nu fie trași în piept la bani de prostituatele din rețeaua lor, „peștii” supravegheau video „cuibușorul de nebunii”

19:52

A murit regizorul filmelor "Tăcerea mieilor" si "Philadelphia". Regizorul american Jonathan Demme, care a primit un Oscar pentru filmul "Tăcerea mieilor/ The Silence of the Lambs" (1991), a murit miercuri, la vârsta de 73 de ani, la New York, în SUA. Jonathan Demme a murit din cauza cancerului esofagian de care suferea, dar şi a […]