Acesta este cel mai puternic BMW Seria 5 cu motor diesel

Jonathan Demme, regizorul unor filme celebre, precum ”Tăcerea mieilor/ The Silence of the Lambs” (1991), pentru care a fost recompensat cu premiul Oscar, ”Philadelphia” (1993) şi ”Rachel Getting Married” (2008), a murit miercuri, la New York, la vârsta de 73 de ani, informează indiewire.com.