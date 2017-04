ARPIM: 70% din procesul de producţie a vaccinurilor este testare

08:37

Simona Halep va ocupa pozitia a patra in ierarhia mondiala, ca urmare a rezultatelor inregistrate in turneul de la Stuttgart. Garbine Muguruza a fost eliminata de Anett Kotaveit, iar Simona Halep are asigurat locul 4 si va urca astfel o pozitie. Citește mai departe...