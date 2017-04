Premierul Grindeanu spune că i-a fost greu să găsească vaccinuri pentru cei doi copii

09:17

Soția lui What’s Up nu vrea copii, încă, pe motiv că este prea mică. Artistul a recunoscut că își dorește să devină tată cât mai curând, însă Simina nu este pregătită. Soția lui What’s Up vrea să mai aștepte până să devină mamă, lucru care nu prea e pe placul intrepretului. Acesta a recunoscut totul […] Post-ul Soția lui What’s Up nu vrea copii. Artistul a spus care este motivul pentru care Simina refuză să devină mamă apare prima dată în Libertatea.ro.