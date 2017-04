Anunț important făcut de președintele FIFA » Măsură implementată la Mondialul din Rusia

10:47

Serena Williams (35 ani, 1 WTA) i-a răspuns din nou lui Ilie Năstase, în urma comentariilor rasiste făcute de fostul tenismen român la adresa copilului nenăscut al americancei. "Au fost comentarii mai mult decât nepotrivite. Nu am reacționat doar pentru că a spus lucruri urâte despre mine și apoi despre colegele mele, dar am simțit că este important să îi sprijin pe cei din jurul meu și să spun ce am de spus. ...