Bianca Drăguşanu, cerută de soție în timp ce ieșea de la duș. “Eram în prosop când…”. Victor Slav a fost dat de gol

11:58

O fotografie realizată în Texas a devenit virală zilele acestea pe rețelele de socializare datorită iluziei optice create de natură. În imagine apare un șarpe care este atât de bine camuflat de mediul înconjurător încât majoritatea celor care văd imaginea nu reușesc să-l vadă. Received this from a fellow HERper this morning. No caption needed, […] Post-ul Iluzie optică. O imagine a devenit virală pe rețelele de socializare. Unde este șarpele? apare prima dată în Libertatea.ro.