Claudiu Keșeru a reușit o triplă spectaculosă în semifinala Cupei Bulgariei! / VIDEO

Gigi Becali a anunțat transferul la FCSB a unui fotbalist care are tatuat pe piept numele echipei Rapid. E vorba de Alexandru Ioniță de la Astra Giurgiu, jucător crescut în Giulești. "Vreau un jucător care are tatuat Rapid pe piept. I-am spus că dacă vine la Steaua trebuie să-și șteargă tatuajul. Nu vreau să dau […]