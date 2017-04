Theresa May: UE se uneşte împotriva Marii Britanii, în negocierile pentru Brexit

Uniunea Europeana este in curs de a se uni impotriva Marii Britanii in negocierile pentru Brexit, a acuzat joi seara premierul britanic Theresa May, in urma apelurilor la realism lansate de cancelarul german Angela Merkel, scrie AFP. Citește mai departe...

