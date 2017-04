Unul dintre fotbaliștii emblematici ai Romei face praf jucătorii din noua generație: "Cu tot respectul, dar le-aș da cu o bâtă de baseball în dinți"

Danielle de Rossi, mijlocașul de 33 de ani al celor de la AS Roma, a criticat dur comportamentul tinerilor jucători, care sunt foarte preocupați de imaginea lor pe rețelele de socializare. "Când am început noi, totul era diferit, în urmă cu 20 de ani. Acum, un jucător care ajunge în prima echipă la 20 de ani are mai mulți urmăritori pe Instagram decât Messi. Cu tot respectul, dar unii mă irită. ...

