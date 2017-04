United Airlines a ajuns la o înțelegere cu pasagerul târât afară din avion

23:02

Gigi Mulțescu este resemnat după înfrângerea Craiovei cu Voluntari, 0-1 în manșa tur a semifinalei Cupei României. "A fost un rezultat neașteptat. Am avut cea mai mare ocazie de gol. Noi n-am fost clari. Am făcut un meci mai slab. Ne-au lipsit și anumiți jucători. Simt că echipa are probleme. N-am ce să vorbesc cu […]