VIDEO I-au ajuns blestemele » Craiovenii au fost învinși pe final de Voluntari: scor 1-0. Ilfovenii, pas mare spre finala Cupei

Gheorghe Mulțescu, antrenorul celor de la CSU Craiova, a vorbit despre eșecul neașteptat suferit de echipa sa în fața lui FC Voluntari, 0-1, în manșa tur din semifinalele Cupei. "Am avut o perioadă foarte grea, un lot subțire, ne-am luptat pe două fronturi. Am încercat în prima repriză să conducem jocul, mizând pe trei atacanți de viteză. Lucrurile s-au complicat, în sensul că am făcut multe greșeli. ...