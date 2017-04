Trump vorbeste despre un "conflict major" cu Coreea de Nord. "Nu e usor pentru Kim Jong Un sa fie rational, la varsta lui"

09:27

Angajatii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) ar putea castiga lunar, in medie, 4.889 lei brut in acest an, cu 37,8% mai mult fata de anul trecut, in timp ce bugetul alocat cheltuielilor salariale ar putea creste cu 40,5%, pana la 401 milioane lei, potrivit unui proiect de hotarare de Guvern lansat in dezbatere publica de Ministerul Transporturilor, citat de News.ro.