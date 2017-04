Băiețelul salvat din puț s-a trezit și a plâns. Care este starea de sănătate a copilului

09:17

Liga I, play-out, etapa a 8-a: Concordia Chiajna – CSM Poli Iași (20.30, Digi, Dolce, Look). Ilfovenii, ultima șansă. Concordia Chiajna Dan Alexa “Conducerea este supărată, pentru că nu reuşim să câştigăm. Am jucat foarte slab cu Voluntari, nu avem nicio scuză. Ne-am cam distanţat de Timişoara, dar eu cred în băieţii mei şi cred […] Post-ul Liga I, play-out, etapa a 8-a: Concordia Chiajna – CSM Poli Iași (20.30, Digi, Dolce, Look). Ilfovenii, ultima șansă apare prima dată în Libertatea.ro.