Fără precendent! Polițiștii, obligați să meargă la teatru, în fiecare lună

Pe fondul creșterii alarmante a incidenței bolilor psihice, într-o țară în care încă mai există idei preconcepute privind consultarea unui medic psihiatru, în România va avea loc prima Conferință internațională de sănătate mintală din Sud-Estul Europei, „IN AND OUT OF YOUR MIND”. Evenimentul se va desfășura la Galați, în perioada 11 – 14 mai 2017.