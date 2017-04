Viitorul – Astra 3-2. Hagi: ”Văd că noi nu suntem importanți, nu suntem luați în calcul”. Țucudean ține iar cu Dinamo

23:07

Cireșul lui Lucian Blaga, care ar fi fost sursa de inspirație a marelui poet, există în realitate în localitatea Petrești, județul Alba. Arborele vechi de peste 130 de ani atrage an de an turiști în urbea considerată ultima așezare de pe Valea Sebeșului. Faimosul cireș de la Petrești este considerat cel mai mare din Europa.