CFR Călători susține că peste 70% din vagoane au sisteme de climatizare. În același timp, călătorii se plâng de lipsa aerului condiționat

17:56

Dave Rosser, chitaristul trupei The Afghan Whigs, a murit la 50 de ani, după o luptă grea cu cancerul de colon de care suferea de mai multă vreme. Dave Rosser, chitaristul trupei The Afghan Whigs, a murit, iar acum familia și prietenii se pregătesc de înmormântare. Rosser a continuat să participe la activitățile trupei chiar […] Post-ul Dave Rosser, chitaristul trupei The Afghan Whigs, a murit la 50 de ani apare prima dată în Libertatea.ro.