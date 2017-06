Arda Turan a făcut burtă în vacanță. Barcelona vrea să-l vândă pe mijlocașul turc / FOTO ÎN ARTICOL

23:56

Simona Halep a jucat tenis deghizată într-un urs polar gigant la o acțiune a unui sponsor. "Nu pot să văd nimic. Mi-e frică cu asta", se aude spunând numărul 2 WTA în timp ce își punea costumul. Yes, that is @Simona_Halep under that giant Polar Bear costume. And no, she couldn't see a thing. ?⬆️