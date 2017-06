Dolarul a inregistrat cea mai slaba evolutie trimestriala din ultimii sapte ani

11:26

Stirea, negata ulterior, potrivit careia Guvernul are in intentie desfintarea Pilonului II de pensii administrate privat, a creeat din nou panica pe bursa si intre oamenii de afaceri, in conditiile in care in urma cu doar doua luni, un scandal asemanator se finaliza cu cea mai mare amenda data vreodata de ASF, de cand exista institutia.