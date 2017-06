EXCLUSIV Dinamo nu s-a putut lupta cu FCSB și CFR pentru Teixeira și Bokila » Gazeta a aflat câți bani ofereau "câinii" celor doi fotbaliști

18:16

FCSB se află în cantonament în Olanda, însă Nicolae Dică are la dispoziție doar doi fundași centrali de meserie: Mihai Bălașa și Ionuț Larie. Gigi Becali susține că a rezolvat și această problemă, iar în zilele următoare ar urma să ajungă sub comanda lui Dică un fundaș central. Jucătorul a fost urmărit de Mihai Stoica și antrenorul roș-albaștrilor. "Am înțeles că problema fundașului central e pe rezolvate. ...