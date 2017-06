Noul pod peste Dunăre de la Calafat: Sancţiuni de 37.300 de lei şi tarife de 2.000 de euro într-o zi

15:11

Pare un nonsens să aduci în discuţie pensia cuiva care are între 20 şi 30 de ani, care este la început de carieră, când toate drumurile merg numai înainte. El are în faţă 40-50 de ani de mers la lucru; depinde cum va arăta piaţa muncii în viitor. Are tot timpul de pe lume să se gândească la economii, la pensie, la cum va arăta situaţia lui materială şi familială. Este şi statul pe deasupra, aşa că va avea cineva grijă de el.